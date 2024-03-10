الأحد 10 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رمضان 2024.. بيتر أشرف ينضم لأسرة مسلسل لحظة غضب

بيتر أشرف
بيتر أشرف

انضم الفنان الشاب بيتر أشرف، لأسرة مسلسل لحظة غضب، المقرر عرضه في السباق الرمضاني ٢٠٢٤.

مسلسل لحظة غضب 15 حلقة،  بطولته صبا مبارك، محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، بيتر أشرف وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

وتدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق، حول يمنى التي تعمل طباخة في أحد الفنادق الكبرى، يختفى زوجها شريف في ظروف غامضة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، وتحاول إيجاده بمساعدة شقيقه مصطفى.

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