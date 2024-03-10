غدا.. الحكم في اتهام عامل بالنصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية

تصدر غدا الاثنين، محكمة جنح عابدين، حكمها في اتهام عامل بسرقة المواطنين والنصب عليهم، بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، تهمة النصب على المواطنيين، وبمواجهته اعترف المتهم فى التحقيقات بمزاولته نشاطًا تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بأخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار.

وبتكثيف التحقيقات، تم إرشاد المتهم عن وجود مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم.