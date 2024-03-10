الفلكلور الواحاتي في أولى فعاليات قافلة قصور الثقافة بالداخلة

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فى اطار برامج وزارة الثقافة قافلة ثقافية توعوية جديدة ضمن برنامج القوافل المنفذ بقرى محافظة الوادي الجديد.

استهلت الفعاليات بمحاضرة شهدها مركز شباب غرب الموهوب بمدينة الداخلة بعنوان "المشروعات القومية ودورها في التنمية المستدامة" تحدث خلالها كامل محمد عن المشروعات التي نفذتها الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة وفقا لرؤية مصر 2030، أعقب ذلك فيلم تسجيلي عن الإنجازات التي حققتها تلك المشروعات.

كما شهد اليوم ورشة أشغال فنية لتنفيذ إكسسوارات بالخرز، تلاها أمسية شعرية تضمنت إلقاء عدد من القصائد الوطنية بالفصحى والعامية بمشاركة شعراء نادي أدب البادية وعدد من المواهب الأدبية الشابة، إلى جانب فقرة اكتشاف مواهب في مجالات الغناء والتمثيل والاستعراض.

واختتمت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، بعرض فني لفرقة التلقائيين بقصر ثقافة بموط تضمن باقة متميزة من الفقرات الفنية والاستعراضية المستوحاة من الفلكلور الواحاتي.

ودشنت قصور الثقافة الأسبوع الماضي سلسلة قوافل ثقافية وفنية بقرى محافظة الوادي الجديد، ضمن خطط التوعية التثقيفية ونشر القيم الإيجابية والوصول بالخدمات الثقافية للقرى والمناطق الحدودية والنائية الأكثر احتياجا، ومجابهة ونبذ التطرف.