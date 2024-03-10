لعبة المتاهة تساعدك في تحسين الذاكرة

في تجربة لعبة فيديو "المتاهة الافتراضية"، قام المشاركون من البشر بممارسة الملاحة المكانية، في بيئة محاكاة حاسوبية ثلاثية الأبعاد يمكنوا خلالها من التفاعل والتحرك بواسطة ارتداء نظارة وسماعة رأس خاصة. تعلم المشاركون أماكن أحياء جديدة، ثم تم استعراض ما تعلموه من خلال التنقل بكفاءة لإكمال المهام المخصصة لهم، على سبيل المثال، قد يتم تكليف أحد المشاركين بالانتقال إلى متجر بقالة وبنك ومطعم.

تحدي الذاكرة

تصبح لعبة "المتاهة الافتراضية" أكثر صعوبة كلما زاد عدد اللاعبين المشاركين، وذلك للتأكد من أنهم يتحدون أنظمة الذاكرة الخاصة بهم باستمرار.

وعندما يكمل أحد المشاركين المهمات في الحي بنجاح، فإنه ينتقل بعد ذلك إلى مستوى أعلى ويجب عليه إكمال جميع المهمات مرة أخرى وسط ضباب كثيف يحد من رؤيته. بمجرد إكمال جميع المستويات في الحي، ينتقلون إلى حي أكبر وأكثر تعقيدًا بمهمات جديدة.

وتم تصميم "المتاهة الافتراضية" لتدريب الملاحة المكانية من خلال تحدي المشاركين للتنقل عبر محيط غير مألوف تمامًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشاركين، الذين يرتدون أجهزة استشعار على كاحليهم، المشي عبر بيئة اللعبة الافتراضية تمامًا كما يفعلون في الحياة الواقعية.

إن التجول في اللعبة يجعل التجربة تبدو أكثر واقعية، ويمارس المشاركون أيضًا بعض التمارين الرياضية، والتي ثبت أنها تعمل على تحسين الذاكرة وصحة الدماغ