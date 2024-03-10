سوق الأسهم السعودية يغلق تعاملاته على ارتفاع

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأحد، مرتفعاً 40.74 نقطة ليقفل عند مستوى 12618.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.

الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 312 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 151 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : أنابيب السعودية، والكيميائية، وأنابيب الشرق، وسلامة، وتكافل الراجحي الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: العربية، ومجموعة تداول، والأبحاث والإعلام، ونادك، وعلم الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و10.00%.

فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : الصناعات الكهربائية، وبحر العرب، وأرامكو السعودية، والكثيري، والباحة هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والخدمات الأرضية، وعذيب للاتصالات، وأنابيب السعودية، وأديس هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 129.53 نقطة، ليقفل عند مستوى 26324.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 152.6 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 17 مليون سهم.

مؤشر الأسهم البحرينية تقفل على ارتفاع

الأسهم البحرينية

أقفل مؤشر الأسهم البحرينية العام خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد 10 مارس، عند مستوى 2.015.68 نقطة بارتفاع قدره 3.25 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 770.46 نقطة بارتفاع قدره 0.46 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية بنحو 907 ألاف و436 سهما بقيمة إجمالية قدرها 372 ألفا و885 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 61 صفقة.