الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت الأسهم الأردنية خلال تعاملات جلسة ،اليوم الأحد 10 مارس، على ارتفاع بلغ نسبتة نحو 0.21%، ليصل الى مستوى 2496.79 نقطة.

الأسهم الأردنية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية بما يصل الى نحو 3.4 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.0 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2224 صفقة.

مؤشر الأسهم القطرية تغلق على ارتفاع

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية في ختام جلسة تداولاته، اليوم الأحد 10 مارس، على ارتفاع بواقع 4.88 نقاط، أي بنسبة 0.05 %، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و235.1 نقطة.

وتم خلال الجلسة، تداول فى أسواق الأسهم القطرية بنحو 125 مليونا و367 ألفا و933 سهما، بقيمة 366 مليونا و649 ألفا و096.724 ريال، نتيجة تنفيذ 10725 صفقة في جميع القطاعات.

الأسهم المصرية تغلق على ارتفاع

الأسهم المصرية

سجلت مؤشرات الأسهم المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 74 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.198 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 24.7 مليار جنيه.

وقفز مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" فى أسواق الأسهم المصرية بنسبة 5.17 % ليصل إلى مستوى 32919.95 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70" بنسبة 2.5% مسجلًا 7404.18 نقاط، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 3.07 % لينهي التعاملات عند مستوى 10596.67 نقطة.