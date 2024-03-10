مؤشر الأسهم البحرينية تقفل على ارتفاع

أقفل مؤشر الأسهم البحرينية العام خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد 10 مارس، عند مستوى 2.015.68 نقطة بارتفاع قدره 3.25 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 770.46 نقطة بارتفاع قدره 0.46 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

الأسهم البحرينية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية بنحو 907 ألاف و436 سهما بقيمة إجمالية قدرها 372 ألفا و885 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 61 صفقة.

الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم الأردنية

أغلقت الأسهم الأردنية خلال تعاملات جلسة ،اليوم الأحد 10 مارس، على ارتفاع بلغ نسبتة نحو 0.21%، ليصل الى مستوى 2496.79 نقطة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية بما يصل الى نحو 3.4 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.0 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2224 صفقة.

الأسهم المصرية تغلق على ارتفاع

الأسهم المصرية

سجلت مؤشرات الأسهم المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 74 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.198 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 24.7 مليار جنيه.

وقفز مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" فى أسواق الأسهم المصرية بنسبة 5.17 % ليصل إلى مستوى 32919.95 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70" بنسبة 2.5% مسجلًا 7404.18 نقاط، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 3.07 % لينهي التعاملات عند مستوى 10596.67 نقطة.