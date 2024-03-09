الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب متتالية للأسبوع السابع

استقرت مؤشرات الأسهم الرئيسية في أوروبا، أمس الجمعة، لكنها حققت مكاسب أسبوعية قوية في أسبوع شهد ارتفاعات غير مسبوقة للأسهم الألمانية والفرنسية، في حين يعكف المستثمرون أيضا على تحليل تقرير الوظائف الأميركي لاستقاء مؤشرات بشأن توقعات السياسة النقدية.

الأسهم الأوروبية

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية مستقرا عند أعلى مستوى له على الإطلاق، ومتقدما للأسبوع السابع على التوالي.

وسجل المؤشر كاك 40 الفرنسي فى أسواق الأسهم الأوروبية مستوى مرتفعا غير مسبوق اليوم، في حين وصل المؤشر داكس الألماني إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في الجلسة السابقة.

وصعد قطاع العقارات فى أسواق الأسهم الأوروبية 2.1%، ليقود مكاسب القطاعات، وخسرت أسهم التكنولوجيا 1.6%.

الأسهم الأمريكية تنزل عن قمم غير مسبوقة بفعل أسهم شركات الرقائق

الأسهم الأمريكية

تراجع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك فى أسواق الأسهم الأمريكية خلال تعاملات، أمس الجمعة، بعد أن لامسا مستويات مرتفعة غير مسبوقة، مع اتجاه أسهم شركات الرقائق في الاتجاه المعاكس، بعد أن كانت تحلق على ارتفاعات عالية، وتقرير سوق العمل الذي أظهر خلق وظائف جديدة بأكثر من المتوقع، بينما ارتفع معدل البطالة أيضا على غير المتوقع.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 فى أسواق الأسهم الأمريكية على انخفاض بنحو 32.99 نقطة بما يعادل 0.64% إلى 5124.37 نقطة، فيما سجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.25%.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 185.22 نقطة أو 1.14% إلى 16085.11 نقطة، وتراجع المؤشر بنسبة 1.15% على مدار الأسبوع.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بنحو 66.28 نقطة أو 0.17% إلى 38725.74 نقطة، في حين انخفض المؤشر بنسبة 0.9% في أسوأ أداء أسبوعي منذ أكتوبر الماضي.