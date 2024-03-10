مؤشر الأسهم القطرية تغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر الأسهم القطرية في ختام جلسة تداولاته، اليوم الأحد 10 مارس، على ارتفاع بواقع 4.88 نقاط، أي بنسبة 0.05 %، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و235.1 نقطة.

الأسهم القطرية

وتم خلال الجلسة، تداول فى أسواق الأسهم القطرية بنحو 125 مليونا و367 ألفا و933 سهما، بقيمة 366 مليونا و649 ألفا و096.724 ريال، نتيجة تنفيذ 10725 صفقة في جميع القطاعات.

الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم الكويتية

أغلقت الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد 10 مارس، على ارتفاع مؤشرها العام بنحو 22.18 نقطة ليبلغ مستوى 7433.04 نقطة بنسبة ارتفاع 0.30 %.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الكويتية بما يصل الى نحو 176.18 مليون سهم عبر 9578 صفقة نقدية بقيمة 39.2 مليون دينار كويتي (نحو 119.5 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيس فى أسواق الأسهم الكويتية بنحو 6.19 نقاط ليبلغ 6115.54 نقطة بنسبة انخفاض 0.10 % من خلال تداول 75.10 مليون سهم عبر 4737 صفقة نقدية بقيمة 11.6 مليون دينار كويتي (نحو 35.3 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول فى أسواق الأسهم الكويتية بنحو 30.78 نقطة ليبلغ مستوى 8141.27 نقطة بنسبة ارتفاع 0.38 % من خلال تداول 101.07 مليون سهم عبر 4841 صفقة بقيمة 27.6 مليون دينار كويتي (نحو 84.8 مليون دولار).

الأسهم المصرية تغلق على ارتفاع

الأسهم المصرية

سجلت مؤشرات الأسهم المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 74 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.198 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 24.7 مليار جنيه.

وقفز مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" فى أسواق الأسهم المصرية بنسبة 5.17 % ليصل إلى مستوى 32919.95 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70" بنسبة 2.5% مسجلًا 7404.18 نقاط، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 3.07 % لينهي التعاملات عند مستوى 10596.67 نقطة.