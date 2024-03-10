افتتاح معارض "أهلا رمضان" بمدينة سفاجا

افتتح اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، معرض "أهلا رمضان" أمام سور الإذاعة والتليفزيون بجوار فرن الشيماء، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة، وخاصة بالأحياء الأكثر احتياجا.

وأكد رئيس المدينة أن المعرض يقوم بتوفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بإقامة معارض "أهلا رمضان" هذا العام والتي تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

واطمأن شعبان على توافر جميع أنواع السلع والمواد الغذائية بجودة عالية وتقديمها للمواطنين بأسعار أقل من المعروض بالسوق لسد احتياجاتهم وأسرهم من السلع والمواد الغذائية.



وتفقد رئيس المدينة باكيات العارضين مشددا على جميع المسؤولين المعنيين بالوحدة المحلية بالمرور الدوري للتأكد من التزام العارضين بنسب التخفيضات وقوائم الأسعار المعلنة ومتابعة حركة البيع والشراء داخل المعرض والتأكد من توافر السلع المختلفة بشكل دائم وذلك في اطار جهود الدولة نحو تخفيف العبء عن كاهل المواطنين لافتا أن السلع المطروحة داخل المعارض روعي أن تكون بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين.

ووجه شعبان بتكثيف جهود الرقابة من قبل إدارات الطب البيطرى والتموين والتجارة الداخلية والمرور الدورى على مختلف المعارض والمنافذ السلعية التي يتم إقامتها للتأكد من جودة المعروضات المطروحة للمواطنين مع التأكيد على تخفيض الأسعار والالتزام بها .