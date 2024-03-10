دي بروين ينفجر غضبا بسبب جوارديولا.. والإسباني يبرر للاعب قراره

أنفجر كيفين دي بروين نجم وسط مانشستر سيتي غضبا بعد خروجه من مباراة ليفربول والتي تجمع بينهما الأن على ملعب أنفيلد في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي.



أبدى دي بروين غضبه الشديد من بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بعدما قرر المدرب إخراجه في الدقيقة 69، ليشرك الكرواتي ماتيو كوفاسيتش بدلا منه.



ظهر دي بروين مستاءا من قرار جوارديولا الذي خاطب مدربه خلال تغييره مبديا عدم رضاه من التبديل، قبل أن يدخل في حديث مع الجهاز الفني خلال ذهابه إلى مقاعد البدلاء.





جاء جوارديولا لـ دي بروين بعدها ليجلس بجواره ويشرح له أسباب تغييره بشكل مبكر لكن اللاعب البلجيكي ظل يتناقش معه حول قراره.



وتشير النتيجة إلى التعادل بهدف لكلا الفريقين بين ليفربول ومانشستر سيتي، وأحرز ستونز هدف الفريق السماوي الأول، قبل أن يدرك ماك أليستر هدف التعديل عبر ركلة جزاء.

