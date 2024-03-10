وكيل صحة القليوبية يعلن رفع درجة الإستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان

أعلن الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية عن رفع درجة الإستعداد القصوى فى مديرية الشئون الصحية، وجميع الإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لإستقبال الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليُمن والبركات.

حيث أكد سيادته عن قيام ادارة مراقبة الأعذية بالمديرية بحملات مكثفة فى جميع الاوقات وخلال أيام الأجازات الرسمية، وتشديد الرقابة على محلات بيع ياميش رمضان، و مصانع الأسماك المدخنة ومحال الأسماك المملحة، وكذلك المرور على مصانع إنتاج اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة والتأكد من استيفائها للإشتراطات الصحية.

كما شَدَّدَ سيادته على إدارة مراقبة الأعذية بالمديرية وجميع مكاتب الأغذية في مختلف الإدارات الصحية بالتفتيش على العاملين فى مجال الأغذية ومدى التزامهم بالممارسات الصحية السليمة أثناء تداول الأغذية،

والتفتيش على وجود شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية وكذلك التأكد من سلامة المنتج المعروض ومطابقته للمواصفات وسحب عينات منها وإرسالها للمعامل للفحص واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة.

وأضاف سيادته أن هناك مرورا دوريا على ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك المجمدة وفحصها والتأكد من صلاحيتها واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف وضبط غير الصالح منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.