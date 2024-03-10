ميلان يهزم إمبولي ويصعد لوصافة الدوري الإيطالي

أنتصر إي سي ميلان على نظيره إمبولي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب سان سيرو في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي.



أحرز الأمريكي كريستيان بوليسيتش جناح ميلان في الدقيقة 41، ليقتنص الروسونيري الانتصار والثلاث نقاط.

اي سي ميلان



ويعتبر هذا الفوز الثاني على التوالي لـ ميلان، لينجح الروسونيري في رفع رصيده إلى 59 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وحقق ميلان فوزين فقط في آخر 4 جولات بعد تلقيه هزيمة وتعادله في مباراتين آخريتين.

