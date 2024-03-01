الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الليلة .. ميلان يحل ضيفًا على لاتسيو في قمة جديدة بالدوري الإيطالي

ميلان ولاتسيو 
ميلان ولاتسيو 

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان ضيفًا ثقيلاً على نظيره لاتسيو مساء اليوم الجمعة على ملعب أولمبيكو في الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

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ويحتل ميلان المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 53 نقطة، فيما يأتي لاتسيو المركز الثامن برصيد 40 نقطة.

موعد مباراة ميلان ولاتسيو 

تنطلق صافرة مباراة ميلان ولاتسيو في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدأ في تمام الساعة الثانية عشر الإ ربع بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة ميلان ولاتسيو 

وتنقل أحداث مباراة ميلان ولاتسيو في بطولة الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.

تشكيل ميلان المتوقع أمام لاتسيو


حراسة المرمي: مينيان
خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – جابيا – ثياو – كالابريا
خط الوسط: بن ناصر – لوفتس تشيك – ياسين عدلي
خط الهجوم: لياو – جيرو – بولسيتش

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