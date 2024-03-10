عاجل
مصر ترحب باستضافة جامعة الدول العربية لاجتماع الأطراف الليبية
الأحد 10 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رمضان 2024.. تعرف على مواعيد عرض مسلسل "المعلم" والقنوات وأبطال العمل

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

تنتظر شريحة كبيرة من الجمهور عرض  مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان، وذلك قبل ساعات قليلة من بدء الماراثون الدرامي الرمضاني 2024 . 

مسلسل المعلم

قنوات عرض مسلسل المعلم :

قناة الحياة 

دي ام سي

 

أحداث مسلسل المعلم :

يعيش تاجر السمك حامد- مصطفي شعبان- وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، إلى أن يجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار سوق السمك الكبار.

 

ابطال مسلسل المعلم :

مسلسل"المعلم" من بطولة مصطفي شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.

txt

مؤلف يحيى وكنوز: "أعمال درامية كوميدية وتسلط الضوء على هويتنا"

مواد متعلقة

مؤلف يحيى وكنوز: "أعمال درامية كوميدية وتسلط الضوء على هويتنا"

رمضان 2024.. غادة عبد الرازق تكشف كواليس تصوير "صيد العقارب"

رمضان 2024.. شاهد "بتحارب مين" الأغنية الدعائية لـ "صلة رحم"

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم المخرجة هالة خليل

افتتاح دورة اليوبيل الفضي لمهرجان "الإسماعيلية للأفلام التسجيلية" الأربعاء المقبل

رمضان 2024.. أحمد حلمي يطلق بوسترات لمسلسله الإذاعي "فبركة"

رمضان 2024.. نوال الكويتية عن تتر "صيد العقارب": سعيدة بالغناء باللهجة المصرية

رمضان 2024.. الإعلام الصهيوني يتحدث عن مسلسل مليحة "الفن المصري راعبهم"
الجريدة الورقية