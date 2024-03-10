رمضان 2024.. تعرف على مواعيد عرض مسلسل "المعلم" والقنوات وأبطال العمل

تنتظر شريحة كبيرة من الجمهور عرض مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان، وذلك قبل ساعات قليلة من بدء الماراثون الدرامي الرمضاني 2024 .

مسلسل المعلم

قنوات عرض مسلسل المعلم :

قناة الحياة

دي ام سي

أحداث مسلسل المعلم :

يعيش تاجر السمك حامد- مصطفي شعبان- وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، إلى أن يجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار سوق السمك الكبار.

ابطال مسلسل المعلم :

مسلسل"المعلم" من بطولة مصطفي شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.