الشرقية: مشروع رياضي ترويحي لتلاميذ الغار الإعدادية

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، مشروع اليوم الرياضي الترويحي لتلاميذ مدرسة الغار الاعداية بنين بنادى الغار، بمشاركة ٣٠٠ طالب، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالشرقية ومديرية التربية والتعليم، والذى يهدف إلى تعزيز دور النشاط الرياضي في البيئة المدرسية، وتحفيز الطلاب على ممارسة النشاط البدني والرياضي بشكل منتظم.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، والدكتور احمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، وأعضاء الإدارة المختصة بوزارة الشباب والرياضة، وناصف عبدالتواب الموجه العام للتربية الرياضية، وإيمان محمد موجة أول التربية الرياضية، ومسؤولي المدرسة.

وخلال اليوم الرياضي، تم تنفيذ ندوة عن الأضرار الصحية للمخدرات والتدخين على التلاميذ، ألقاها الدكتور ياسر السويدى مدير ادارة المستشفيات بمديرية الصحة، متحدثا عن أهمية الوعي بالصحة، وممارسة الرياضة والنشاط البدني، وضرورة الابتعاد عن المخاطر التى قد تسبب الكثير من المشاكل فى المستقبل.

وأوضح الدكتور محمود عبدالعظيم، أن الهدف من المشروع هو تعزيز أهمية النشاط الرياضي في حياة الطلاب، وتوفير فرص للترفية والاسترخاء والتفاعل الاجتماعي، مما يساهم في خلق بيئة مدرسية صحية ومشجعة للنشاط البدني، ويعزز روح الفريق والإنضباط والقيم الأخلاقية بين الطلاب.

وأشار الدكتور أحمد إبراهيم، إلى انه تم توزيع تيشرت رياضي على جميع التلاميذ المشتركين فى المهرجان الرياضي الترويحي، وتم تقسيم الملعب لعدد من المحطات منها شد الحبل، والجري الزجزاجى، وعدو ٣٠ متر، والجرى الارتدادى، والوثب وفقرات رياضية ترويحية وسط فرحة من التلاميذ .

ووجه الدكتور محمود عبد العظيم، الشكر للقائمين من الإدارة العامة للرياضة، ومديرية التربية والتعليم بالشرقية، ومجلس إدارة نادى الغار على الجهد المبذول لاخراج الحدث بالشكل الذى يليق بمحافظة الشرقية.