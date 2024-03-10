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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رمضان 2024.. شاهد أغنية "كنا واحد" للمطربة نوال من مسلسل "صيد العقارب"

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

أطلقت الشركة المنتجة لـ مسلسل صيد العقارب، الأغنية الدعائية والتي تحمل عنوان "كنا واحد" بصوت الفنانة نوال الكويتية وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان تامر عاشور، وتوزيع أحمد إبراهيم، وطرحت الأغنية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

 

تفاصيل مسلسل صيد العقارب 

عبرت النجمة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "سم العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمال الاجتماعية  برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثم إعادة تصديره.

وأضافت غادة عبد الرازق خلال تصريحاتها، قائلة: "دوري  في مسلسل صيد العقارب ينتمي لدراما اجتماعية لم أقدمها من فترة كبيرة وفكرت فى الرجوع لمثل هذه النوعية من الدراما".

 

وتابعت غادة عبد الرازق، معلقه: "أنا كغادة استمتعت بهذا العمل وهو عمل يحمل في طياته ريحة مختلفة شبه شغلي القديم زى عائلة الحاج متولي".

 

وعن مشهد إمساكها العقرب في " البرومو" علقت: "ماسكاه فعلا وكان معايا مدرب عقارب علمني إزاي أمسكه وأكهربه وأنزل السم وبالفعل الشغلانة مخدتش مني عشر دقائق وعملت كل المشاهد لوحدي".

مسلسل صيد العقارب 
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