شاهد.. أليستر يُحرز هدف التعادل لـ ليفربول أمام السيتي (فيديو)

نجح ماك أليستر في تسجيل هدف التعادل لـ ليفربول أمام مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

واستطاع أليستر تسجيل الهدف من ركلة جزاء تحصل عليها اللاعب زميله نونيز في الدقيقة 48، بعدما تعرض للعرقلة من جانب إندرسون.

جاء هدف أليستر الدقيقة 50 من عمر المباراة، وذلك عن طريق ماك أليستر، والذي وضع الكرة على يمين حارس مانشستر سيتي.

شاهد هدف ليفربول أمام مانشستر سيتي

وكان مانشستر سيتي قد أحرز هدف التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول عن طريق اللاعب جون ستونز، بعد استفادته من غياب الرقابة خلال تنفيذ زميله دي بروين للركلة الركنية.

بينما أحرز الريدز هدف التقدم في شباك السيتي، لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وقوع اللاعب في التسلل.