عاجل
مصر ترحب باستضافة جامعة الدول العربية لاجتماع الأطراف الليبية
الأحد 10 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رودريجو وفينيسيوس يقودان ريال مدريد أمام سيلتا فيجو

ريال مدريد
ريال مدريد

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، عن التشكيل الرسمي لمواجهة سيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

txt

مانشستر سيتي يتقدم على ليفربول في شوط أول مثير

ومن المقرر انطلاق مباراة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في السابعة والنصف من مساء الليلة الأحد.

تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، روديجر، ناتشو، فاسكيز.

خط الوسط: مودريتش، كامافينجا، فالفيردي.

خط الوسط الهجومي: إبراهيم دياز.

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور.

بينما جاءت مقاعد البدلاء، كالتالي: 

كيبا، دييجو بينيرو، كارفاخال، كروس، خوسيلو، تشواميني، سيبايوس، فيران جارسيا، أردا جولر.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة،بينما يحل سيلتا فيجو يتواجد بالمركز 17 في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بـ 24 نقطة.

مواد متعلقة

كيشو: هدفي حصد ميدالية أولمبية وأشكر وزير الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية

شاهد بالفيديو.. هدف مانشستر سيتي في شباك ليفربول
الجريدة الورقية