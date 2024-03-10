رودريجو وفينيسيوس يقودان ريال مدريد أمام سيلتا فيجو

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، عن التشكيل الرسمي لمواجهة سيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

ومن المقرر انطلاق مباراة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في السابعة والنصف من مساء الليلة الأحد.

تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، روديجر، ناتشو، فاسكيز.

خط الوسط: مودريتش، كامافينجا، فالفيردي.

خط الوسط الهجومي: إبراهيم دياز.

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور.

بينما جاءت مقاعد البدلاء، كالتالي:

كيبا، دييجو بينيرو، كارفاخال، كروس، خوسيلو، تشواميني، سيبايوس، فيران جارسيا، أردا جولر.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة،بينما يحل سيلتا فيجو يتواجد بالمركز 17 في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بـ 24 نقطة.