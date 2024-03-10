مدرب بيراميدز: عدنا للانتصارات بعد غياب وفترة التوقف مهمة

أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إن الانتصار على الداخلية بهدفين دون رد في الدوري مهم للغاية خاصة وأنه جاء بعد سلسة من المباريات كان الفريق الأفضل فيها ولكنه لم يحقق الفوز رغم خلق العديد من الفرص السهلة.

وواصل أن الفوز على الداخلية مهم للغاية كون الفريق عاد للانتصارات مجددا ولابد من التركيز في المرحلة المرحلة المقبلة خاصة في ظل وجود فترة توقف دولي لابد من التحضير خلالها جيدا استعدادا للمواجهات المقبلة.



وتابع المدير الفني أن بيراميدز أهدر العديد من الفرص السهلة خلال المباراة وكان بالإمكان تحقيق فوز أكبر وبنتيجة أفضل ولكن في النهاية الفوز غاية في الأهمية لأنه يضع الفريق في مشوار الانتصارات مجددا بعد فترة طويلة.

وأضاف مدرب بيراميدز على أن فترة التوقف ستكون مهمة لتجهيز الفريق بصورة أفضل واستعادة الغيابات والمصابين تحديدا وسيكون الشكل أفضل في المرحلة المقبلة.

وأنتصر بيراميدز على الداخلية بهدفين دون مقابل سجلهما إبراهيم عادل ومحمد الشيبي في لقاء الجولة ١٦ من بطولة الدوري الممتاز.

