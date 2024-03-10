إبراهيم عادل رجل مباراة بيراميدز والداخلية

اختير إبراهيم عادل نجم نادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة الداخلية وبيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

وفاز بيراميدز على الداخلية بهدفين دون مقابل سجلهما إبراهيم عادل ومحمد الشيبي في لقاء الجولة ١٦ من بطولة الدوري الممتاز.



وقدم اللاعب مباراة قوية للغاية ونجح في قيادة بيراميدز للفوز وحصد الثلاث نقاط.



بيراميدز رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث في جدول الدوري بعد خوض 12 مباراة استطاع تحقيق الانتصار في 7 والتعادل في أربعة وخسارة مباراة وحيدة.



بينما يحتل الداخلية المركز الاخير في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط بعد خسارته 8 مباريات خلال 15 مباراة، والتعادل في 6 مباريات، والفوز في مباراة وحيدة.

