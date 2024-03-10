بيراميدز يهزم الداخلية في الدوري

فاز بيراميدز على الداخلية بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





أحرز إبراهيم عادل نجم بيراميدز الهدف الأول في الدقيقة 45، قبل أن يضيف المغربي محمد الشيبي هدف الفريق السماوي الثاني في الدقيقة 84، لينتصر بيراميدز بهدفين نظيفين.



رفع بيراميدز رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث في جدول الدوري بعد خوض 12 مباراة استطاع تحقيق الانتصار في 7 والتعادل في أربعة وخسارة مباراة وحيدة.

فيما يتذيل الداخلية جدول الترتيب برصيد 9 نقاط بعد خسارته 8 مباريات خلال 15 مباراة، والتعادل في 6 مباريات، والفوز في مباراة وحيدة.

