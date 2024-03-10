الكويت: غدا الإثنين أول شهر رمضان المبارك

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية مساء اليوم الأحد أن يوم غد الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية .

وفي سياق متصل أعلنت قطر أن غدا أول أيام شهر رمضان، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

من ناحية أخرى، أعلنت كل من: "ماليزيا - أستراليا – إندونيسيا - وسلطنة بروناي -سنغافورة – الهند - باكستان - بنجلادش"، أن بعد غدا الثلاثاء هو غرة شهر رمضان المبارك، وفق ما أكد حامل الأختام الملكية الماليزى دانيال سيد أحمد.

بدوره قال مركز الفلك الدولي، أنه "فى محاولة لرؤية هلال شهر رمضان المبارك، تم استخدام تقنية التصوير الفلكى من مرصد الختم الفلكى، والمتميزة بقوتها الفائقة وقدرتها على رؤية الأهلة الصعبة والأجرام السماوية فى وضح النهار".

وأضاف فى تغريدة على موقع إكس: "استخدام تقنية التصوير الفلكى أمكنت رؤية كوكب الزهرة وكوكب عطارد، ولكن لم يظهر شيء عند توجيه التلسكوب نحو موقع الهلال علما بأن السماء صافية جدا"

وأعلنت الإمارات العربية المتحدة أن غدا الإثنين أول أيام شهر رمضان، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

من ناحية أخرى، أعلنت كل من: "ماليزيا - أستراليا – إندونيسيا - وسلطنة بروناي -سنغافورة – الهند - باكستان - بنجلادش"، أن بعد غدا الثلاثاء هو غرة شهر رمضان المبارك، وفق ما أكد حامل الأختام الملكية الماليزى دانيال سيد أحمد.

المحكمة العليا السعودية تعلن غدا الإثنين غرة شهر رمضان الكريم

أعلنت المحكمة العليا السعودية مساء يوم الأحد أن يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 هو غرة شهر ‎رمضان المبارك، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وقد تمت رؤية هلال شهر ‎رمضان بمرصد ‎جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير بمحافظة المجمعة والتابعة لمنطقة الرياض في السعودية.

وفى وقت سابق تعذر رؤية شهر رمضان في مرصد تمير بسبب سوء الأحوال الجوية.