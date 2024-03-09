13 ألف متسابق يتقدمهم رئيس الوزراء دشنوا يوم الكويت الرياضي

أكد رئيس حكومة الكويت الشيخ الدكتور محمد الصباح أهمية ممارسة الرياضة لجميع الفئات العمرية، ومساهمتها في تعزيز العمل الجماعي وأثرها الإيجابي على صحة الإنسان بكافة جوانبها.

وخلال رعايته ومشاركته في النسخة الأولى من فعالية "يوم الكويت الرياضي" الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة اليوم السبت على جسر الشيخ جابر الأحمد، بمشاركة نحو 13 ألف متسابق، أشاد الشيخ محمد الصباح بالمشاركة الفعالة لذوي الإحتياجات الخاصة في جميع مسابقات اليوم الرياضي، وهو ما يدل على الإرادة الصلبة والجادة لأبناء الشعب الكويتي وتصميمهم على الوصول لأهدافهم، معربا عن شكره لجميع من شارك في المبادرة ومساهمتهم بنجاح الحدث.



وتضمنت الفعالية التي حضرها عدد من الوزراء والمسؤولين والديبلوماسيين، سباق المشي لمسافة خمسة كيلو مترات وسباقا للدراجات الهوائية لمسافة 15 كيلو مترا، إلى جانب إقامة فعاليات رياضية واستعراضية ومسابقات جماعية، حيث انطلق المتسابقون من هواة الدراجات الهوائية يتقدمهم رئيس مجلس الوزراء وهواة المشي من بداية جسر الشيخ جابر من جهة ميناء الشويخ حتى خط النهاية وهو الجزيرة الجنوبية للجسر، وقامت هيئة الرياضة ببناء قرية رياضية في الجزيرة الجنوبية، تضمنت فعاليات للمتسابقين منها تنس طاولة وبيبي فوت وألعاب ترفيهية للأطفال ومسرحا احتضن فرقة شعبية وبوثات للمطاعم والمقاهي.



وقال المدير العام للهيئة يوسف البيدان إن إقرار يوم الكويت الرياضي بشكل سنوي للدولة من قبل مجلس الوزراء، تزامن معه فعاليات الهيئة المتمثلة بالقرى الرياضية التي أقيمت في أكثر من منطقة بالبلاد، معربا عن شكره لرئيس الوزراء والوزراء ومنتسبي الهيئة العامة للرياضة وتحديدا قطاع الرياضة على إنجاح الفعالية.



من جانبها، قالت الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية مريم العنزي، إنه شارك 1400 طالب وطالبة من جميع المناطق التعليمية ومن مختلف الأعمار في الحدث الرياضي الكبير، مؤكدة حرص الوزارة على مشاركة الطلبة في مثل هذه الفعاليات لتعزيز أهمية الرياضة كونها أساسا للصحة الجسدية والنفسية.



بدورها، خصصت وزارة الصحة عشر سيارات إسعاف وأربع دراجات نارية وسيارتي غولف وخيمة ميدانية مجهزة بالمستلزمات الطبية اللازمة، إضافة لتجهيز مروحيتي إسعاف، قائلة إن وزير الصحة أحمد العوضي أشرف على استعدادات قطاعات الوزارة للحدث الرياضي الكبير، وتم رفع الجاهزية في المستشفيات وواكب الحدث استعداد لمركز الإمداد والإسناد وفرز 40 فنيا من الطوارئ الطبية وثلاثة أطباء طوارىء طبية لمواكبة الفعاليات حتى الانتهاء منها.

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