الأمن يضبط مخدرات بنصف مليون جنيه

شن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة، الشرقية، الغربية) حملات أمنية ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط عاطل، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الهيروين- ميزان حساس).

ونجحت الجهود في ضبط عاطلان "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الحشيش-بندقية خرطوش- فرد محلى- عدد من الطلقات- سلاح أبيض "مطواة"- مركبة "توك توك" بدون لوحات ومُبلغ بسرقته) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (500 ألف جنيه تقريباً).

وشن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط- أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة6 ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط 33 قضية سلاح نارى، ضُبط خلالهم (15 بندقية آلية- 18 بندقية خرطوش - 20 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 33 متهم "لـ 24 منهم معلومات جنائية"، وضبط 6 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (2,580 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين) بحوزة 8 متهمين "لـ 6 منهم معلومات جنائية".