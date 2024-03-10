مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة بالمشاركة التحالف الدولي

استمراراً لتنفيذ لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة المشاركة فى تقديم كافة أوجه الدعم لرفع عبء نقص الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين.



بقطاع غزة ، نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة عدد من الطلعات ضمن التحالف الدولى لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة من خلال الإسقاط الجوى على المناطق المتضررة بشمال قطاع غزة .

جاء ذلك تزامناً مع إقلاع عدد من طائرات النقل العسكرى من مطار العريش ضمن الجسر الجوي المصري والإماراتي لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لكميات ضخمة من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة شمال قطاع غزة .



يأتى ذلك فى إطار الدور المصري الفاعل لدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لتوفير الإحتياجات الإنسانية والمعونات الإغاثية فى ظل الأزمة التي يعانى منها الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة .

