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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة بالمشاركة التحالف الدولي

بوابة الوفد الإلكترونية

استمراراً لتنفيذ لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة المشاركة فى تقديم كافة أوجه الدعم لرفع عبء نقص الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين.

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قائد القوات الجوية يلتقى رئيس هيئة أركان سلاح الجو والفضاء الفرنسى

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بقطاع غزة ، نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة عدد من الطلعات ضمن التحالف الدولى لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة من خلال الإسقاط الجوى على المناطق المتضررة بشمال قطاع غزة .

جاء ذلك تزامناً مع إقلاع عدد من طائرات النقل العسكرى من مطار العريش ضمن الجسر الجوي المصري والإماراتي لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لكميات ضخمة من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة شمال قطاع غزة .


يأتى ذلك فى إطار الدور المصري الفاعل لدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لتوفير الإحتياجات الإنسانية والمعونات الإغاثية فى ظل الأزمة التي يعانى منها الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة .
 

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