تدشين مبادرة "سلامتك تهمنا" وتسليم عقود لذوي القدرات وتكريم الأمهات المثاليات بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة المصرية في مرحلة بناء وتشييد وإنجاز للعديد من المشروعات القومية العملاقة في كافة المجالات والتي تساهم في تحسين جودة حياة المواطنين، مؤكدا على أهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية بكافة المنشأت الحكومية والمؤسسات الصناعية حفاظا على صحة وسلامة العاملين بها باعتبارهم الركيزة الأساسية لدوران عجلة الإنتاج.

وفي هذا الإطار أناب محافظ الشرقية، الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، للمشاركة في فعاليات مبادرة سلامتك تهمنا بقطاع الصحة والتي أطلقتها وزارة العمل لنشر ثقافة السلامة المهنية كمحور أساسي من محاور التنمية المستدامة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وللحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض وذلك بالتعاون بين مديريتي العمل والشئون الصحية، في حضور أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل، والمستشار العسكري للمحافظة، والمهندسة غادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية، وذلك بقصر ثقافة الزقازيق.

بدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوه آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة للدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ أوضح خلالها اهتمام الدولة بدعم التدريب كونه عملية دائمة ومستمرة في شتى القطاعات والمجالات بهدف رفع كفاءة العاملين وتحسين أدائهم وإكسابهم مهارات جديدة للتعامل مع مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة، وانعكاس ذلك على زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة ، فتوعية العاملين ورفع قدراتهم في مواجهة الأزمات والحد من المخاطر والكوارث، فضلاً عن وضع خطة تدريبية متكاملة لرفع الوعي المهني والصحي والإرتقاء بمستوي الخبرات والقدرات المهنية ومن ثم تطوير قدرات ومهارات العاملين بالقطاعات الحكومية والخاصة والصناعية.

شهدت الفعاليات قيام المهندس سيد عبد المنعم بإدارة السلامة بمديرية العمل، بعرض خطة الإخلاء في حالة الطوارئ بقصر ثقافة الزقازيق وذلك بتقسيم المكان إلى 3 قطاعات وتحديد مسالك الخروج في كل قطاع مع الإلتزام بعدم التدافع او التزاحم او الصراخ ومراعاه خروج النساء والأطفال وذوي الهمم أولاً.

قدمت المهندسة ايمان كمال بإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل، والدكتورة نور الهدي سلامة بإدارة الصحة المهنية بمديرية الشئون الصحية، عرضاً تقديمياً بعنوان (التعاون والإخلاص) تم خلاله التعريف بخطوات تنفيذ المبادرة داخل المنشأت الصحية وطرق التغلب علي السلبيات وصولاً لتوفير بيئة عمل آمنه للعاملين.

بينما أوضح أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل، أن مفهوم السلامة والصحة المهنية يهدف إلى تأمين بيئة العمل وحماية ووقاية المنشآت والعمال لتأمين الإستثمارات القومية والصناعة الوطنية ، مؤكداً على ضرورة نشر تلك الثقافة بين العمال للتغيير للأفضل وخلق بيئة عمل مناسبة تُساهم في تطور الصناعة وضخ المزيد من رؤوس الأموال وإقامة مشروعات جديدة لخلق فرص عمل للشباب للحد من البطالة وتحسين مستوى الدخل.

وأوضحت المهندسة غادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، أن دور مسئولي السلامة والصحة بالمؤسسات والوحدات المختلفة يهدف إلى تعريف العاملين بخطط الطوارئ والأزمات وكيفية التعامل مع الحرائق وطرق الدخول إلى الأماكن المغلقة وكذلك التعريف بأهمية تطبيق الإجراءات والإحتياطات الوقائية واتخاذ الحلول الهندسية (والفنية) والصحية الضرورية ، بهدف تأمين بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر والأمراض المهنية سواء للعاملين أو المترددين على المؤسسة الصناعية.

شهدت الفعاليات قيام نائب محافظ الشرقية بتكريم القائمين على أعمال مبادرة سلامتك تهمنا بالقطاع الصحي وتكريم الأمهات المثاليات من العاملات بالقطاع الخاص بمنحهم شهادات تقدير وذلك لما بذلوه من جهد وعمل دؤوب متمنياً لهم دوام التوفيق والرقي.

وتقديراً لدورهم في المجتمع باعتبارهم شركاء أساسيين في التنمية قام الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ بتسليم عقود عمل بالقطاع الخاص لذوي القدرات والهمم لتوفير حياه كريمة لهم وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الإهتمام بذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.