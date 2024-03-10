ضبط سلع غذائية قبل تهريبها للسوق السوداء بالعاشر من رمضان

شنت مديرية تموين الشرقية، حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية وقطاع وسط الشرقية، وبالإشتراك مع قطاع جنوب الشرقية ورئيس الرقابة بإدارة تموين العاشر من رمضان، للمرور على المصانع والمحال التجارية بمدينة العاشر من رمضان.

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر تموينية ضد المخالفين، والتحفظ على 500 كرتونة زيت طعام زنة الواحدة لتر، بإجمالي كميه قدرها 6000 لتر زيت خليط بمصنع للزيوت بالعاشر من رمضان، وذلك لعدم تدوين السعر على عبوات الزيت بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير التموين، وكذلك لعدم الإحتفاظ بفواتير بيعية ضريبية للعملاء.

كما تم التحفظ على 70 شيكارة أرز أبيض زنة الشيكارة 10وكجم غير مدون عليها تاريخ الإنتاج وسعر البيع للمستهلك بمصنع للزيوت بالعاشر، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 110لسنة 2023، والتحفظ على 325 كيلو أرز عبارة عن 13 شيكارة أرز أبيض زنة الشيكارة 25 كجم داخل مخزن غير مرخص، وعدم احتفاظه بفواتير بيعية ضريبية وعدم تدوين السعر.

وتحفظت الحملة على 319 كيلو سكر مبادرة تم تهريبهم لبيعهم بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع، و 400 علبة سجائر محليو وأجنبية بناحية الكير هاوس بالعاشر من رمضان، لعدم الاحتفاظ بالفواتير وبيعها بأزيد من السعر الرسمي.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد وجه فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية؛ بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.