عبد الناصر زيدان يصعد أزمته بسبب "رامز جاب من الآخر"

أكد الإعلامي عبد الناصر زيدان أنه مازال هناك أزمة مع مجموعة قنوات mbc في مصر، بشأن برنامج مقلب رامز جلال المقرر عرضه في رمضان 2024.



وكتب عبد الناصر زيدان، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:"كنت أتمني أن يكون هناك حل لأزمتي مع الmbc قبل ظهور هذا البرومو .. ومازالت أنتظر بكل إحترام وتقدير موقفاً إيجابياً يليق بمؤسسة عريقه بوزن كيان الmbc".



وتابع عبد الناصر زيدان: “ ويبدو أن الأمر يسير في إتجاه لم أكن أود أن نذهب إليه .. وهناك عدم إهتمام متعمد من المسؤلين عن قناة الmbc في مصر لما أصابني من أضرار كبيرة يوم تصوير المقلب مع رامز جلال في دبي”.



وقد نشر الفنان رامز جلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "إنستغرام"، "بوستر" برنامجه ، ويحمل اسم "رامز جاب من الآخر"، وظهر الفنان المصري في البوستر الرسمي، وهو يحمل فانوسا في يده، وفي اليد الأخرى نعامتين وكلبا، ليشوق جمهوره لطبيعة مقلب هذا العام، وسط توقعات بمفاجأة مدوية في قصة البرنامج.



وعلق جلال على البوستر، قائلًا: "بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ورمضان كريم، وكل سنة وانتو طيبين".



وأضاف جلال: "بعون الله رامز جاب من الآخر.. في رمضان 2024 على MBC مصر والله المستعان".

