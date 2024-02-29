عبد الناصر زيدان يكشف هوية حكم نهائي كأس مصر بين الزمالك والأهلي

أكد الإعلامي عبد الناصر زيدان، أن مباراة الأهلي والزمالك يوم 8 مارس المقبل، ستكون بطاقم حكام أجنبي في اللقاء المقرر إقامتها بالسعودية، رغم سابق الإعلان من جانب اتحاد الكرة التمسك بوجود حكام مصريين لإدارة اللقاء دون الاستعانة بحكام أجانب.

وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إن كل ما يدار حول تعيين محمد معروف حكما للمباراة حتى هذه اللحظة غير صحيح على الإطلاق، وهو الأمر الذي أثار غضب الكثير من الجماهير المصرية.

وأضاف، تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية تدخل وتواصل مع الشركة الراعية وجمال علام من أجل تعيين حكم عالمي لمباراة القمة.

وتابع، اتحاد الكرة سيجتمع اليوم الخميس لاتخاذ قرارًا بتعيين حكم عالمي بين الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، والأقرب من إنجلترا.

واختتم، مفيش حكم في مصر يقدر يخرج بهذه المباراة الكبيرة، والاتجاه هو تعيين واحد من أفضل عشر حكام على مستوى العالم لإدارة مباراة القمة، وتركي آل الشيخ سيتكفل بكل شيء.

ومن المقرر أن يخوض الاهلي والزمالك نهائي كأس مصر يوم 8 مارس المقبل بالمملكة العربية السعودية.