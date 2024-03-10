إجراء قضائي في محاكمة متهم بإنهاء حياة إمام مسجد في الأميرية

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين اليوم، قرار بتأجيل محاكمة المتهم بقتل إمام مسجد في الأميرية إلى جلسة 14 مايو المقبل لحضور محامي المتهم.

في وقت سابق، كانت أجهزة الأمن بالقاهرة بالتنسيق مع قسم شرطة الأميرية قد ألقت القبض على المتهم بقتل إمام مسجد بسبب خلافات بينهما في منطقة الأميريةـ وتم التحفظ على أداة الجريمة.

وتلقى قسم شرطة الأميرية بلاغًا من أحد الأهالي بوقوع جريمة قتل إمام مسجد على يد شاب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.