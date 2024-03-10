الأحد 10 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجامعة العربية والصين تؤكدان على أهمية تعزيز التعاون في إطار منتدى التعاون المشترك

الجامعة العربية
الجامعة العربية

أكدت الجامعة العربية والصين على أهمية تعزيز التعاون في إطار منتدى التعاون العربي الصيني. 

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واتفق الجانبان على أهمية تكثيف العمل والتنسيق المشترك للتحضير للدورة العاشرة المزمع عقدها فى ٣٠ مايو المقبل في الصين ، وبذل الجهود لإنجاح أعمال هذه الدورة التي تصادف مرور عشرين عاماً على إنشاء منتدى التعاون العربي الصيني.

جاء ذلك خلال لقاء للسفير د. خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية؛ مع وفد من وزارة الخارجية الصينية برئاسة السفير وان كيجيان، بمقر الأمانة العامة، شارك فيه من الأمانة العامة وزير مفوض د. محمد بن صديق مدير إدارة آسيا وأستراليا والتعاون العربي الآسيوي ، وأعضاء من إدارة آسيا وأستراليا والتعاون العربي الآسيوي.

وجاء فى بيان للجامعة العربية اليوم الاحد انه تم بين الجانبين تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية. وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

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