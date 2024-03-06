توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية و جامعة الأقصر



شهد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر توقيع مذكرة تفاهم اليوم الأربعاء التي اعلنت عنها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين الأكاديمية وجامعة الأقصر.



ووقع على الاتفاقية كل من الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية، والأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر ،في حضور الأستاذ الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ، الأستاذ الدكتور يسري الجمل نائب رئيس الأكاديمية، الأستاذ الدكتور أسامة إسماعيل مستشار رئيس الأكاديمية للمعلوماتية ، المهندس محمد فؤاد رئيس قسم البرمجيات بالأكاديمية ، الدكتور أحمد الشناوي عميد المركز الإقليمي للمعلوماتية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلي تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي والثقافي، وتبادل الخبرات بين الأكاديمية العربية وجامعة الأقصر.



وفي غضون ذلك أعرب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الأقصر مشددا على أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويخدم العنصر البشري وبناء الإنسان.