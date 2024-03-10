الأحد 10 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الكاتب الكويتي أحمد الجارالله: مصر وشعبها ينهض ويتقدم للأمام في عهد الرئيس السيسي

أحمد الجار الله
أحمد الجار الله

أكد رئيس تحرير جريدة السياسة وعميد الصحفيين الكويتيين أحمد الجار الله، أن مصر ليست وحدها التي تعاني من أوجاع التضخم، مؤكدا أن مصر وشعبها ينهض ويتقدم للأمام مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وقال رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية - في تدوينة له اليوم على صفحته الرسمية بمنصة أكس - تويتر سابقا اليوم الأحد  إن كافة دول العالم فيها تضخم، مؤكدا أن هذا العصر هو عصر التضخم على كل دول العالم، مشيرا إلى أن تركيا قوة صناعية هائلة والتضخم وصل فيها مايقارب 40% وإيران 54% ولبنان 208% وفنزويلا والأرجنتين وكثير من دول العالم.

وأضاف الجارالله علينا أن ندرك أن التضخم في مصر بالمقارنة مع حالة التضخم الذي تعيشه بعض دول العالم تبقى مصر بألف خير وشعبها صبور وأشقائها من دول مجلس التعاون عيونهم عليها.

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