الأحد 10 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عقيلة صالح: هناك توافق ليبي حول إجراء الانتخابات.. ولا تهميش لأحد

عقيلة صالح
عقيلة صالح

أكد المستشار عقيلة صالح أنه لا تهميش لأحد في الانتخابات الليبية وأي أحد يمكنه أن يرشح نفسه وفقا للقوانين الليبية طالما انطبقت عليه الشروط .

txt

عقيلة صالح: موقف مصر تجاه ليبيا تاريخي منذ أيام الغزو الإيطالي

txt

عقيلة صالح: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة ستتم في ظل وجود حكومة محايدة

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي والمستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى محمد تكالة، أن الأطراف الليبية متوافقة تماما على إجراء الانتخابات باعتبارها جزءا رئيسيا لتحقيق الاستقرار في ليبيا في المرحلة المقبلة، مشددا أن القوانين الصادرة تضمن مشاركة كافة أطياف المجتمع الليبي.

 

وأكد عقيلة صالح أن هناك توافقا ليبيا حول إجراء الانتخابات وأن القوانين تضمن مشاركة كل الأطراف.

 

وأضاف المستشار عقيلة صالح أن الانتخابات تمثل خطوة للتأكيد على سيادة الدولة الليبية، موضحا أن القوانين صدرت في هذا الاتجاه.

 

مواد متعلقة

عقيلة صالح يهنئ الشعب المصري لفوز الرئيس السيسي في الانتخابات

عقيلة صالح: مصر تقف مع ليبيا دائمًا دون التدخل في شؤونها الداخلية
الجريدة الورقية