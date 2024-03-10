عقيلة صالح: هناك توافق ليبي حول إجراء الانتخابات.. ولا تهميش لأحد

أكد المستشار عقيلة صالح أنه لا تهميش لأحد في الانتخابات الليبية وأي أحد يمكنه أن يرشح نفسه وفقا للقوانين الليبية طالما انطبقت عليه الشروط .

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي والمستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى محمد تكالة، أن الأطراف الليبية متوافقة تماما على إجراء الانتخابات باعتبارها جزءا رئيسيا لتحقيق الاستقرار في ليبيا في المرحلة المقبلة، مشددا أن القوانين الصادرة تضمن مشاركة كافة أطياف المجتمع الليبي.

وأكد عقيلة صالح أن هناك توافقا ليبيا حول إجراء الانتخابات وأن القوانين تضمن مشاركة كل الأطراف.

وأضاف المستشار عقيلة صالح أن الانتخابات تمثل خطوة للتأكيد على سيادة الدولة الليبية، موضحا أن القوانين صدرت في هذا الاتجاه.