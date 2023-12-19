عقيلة صالح: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة ستتم في ظل وجود حكومة محايدة

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إنّ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة يجب أن تتم في ظل وجود حكومة محايدة، مؤكدًا أن الأمور في الانتخابات ستسير بطريقة جيدة.

وأكد في حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الحل "ليبي- ليبي" بجانب العوامل الإقليمية والدولية، موضحًا: "نحن نتواصل مع كل الدول بخصوص ما يجري في ليبيا، لأن صناع القرار في بعض الدول لم تصلهم معلومات صحيحة من السفراء، حيث تبدو الأمور غير واضحة بالنسبة لهم".

هيئة دستورية وقانونية

وتابع: “يوجد هيئة دستورية وقانونية واتفاقيات ومعاهدات في كل العالم يجب أن تصدق عليها السلطة التشريعية حتي وان وقعها الرئيس المنتخب، والأمور بخصوص الانتخابات واضحة الآن، ونتمنى من عبدالله باتيلي أن يتخذ الإجراءات ويكون حاسما”.

المشهد في غزة

وشدد على أن المشهد في غزة يجب ان تكون كلماتنا به واحده وموقفنا واحد مهما اختلفت الاراء، لافتا الي أن موقف أمريكا سمحت بعدم وقف إطلاق النار لأنها دولة تساند حقوق الإنسان والحريات والدفاع عن النفس واصبحت بعكس التيار المتعارف عليه.