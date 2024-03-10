التعادل الإيجابي يحسم مواجهة باريس سان جيرمان وستاد ريمس

انتهت مواجهة باريس سان جيرمان أمام ستاد ريمس بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر الدوري الفرنسي لهذا الموسم 2023/2024.

تقدم مارشال مونيتسي بالهدف الأول لـ ستاد ريمس في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، بينما تعادل يونس عبد الحميد بالخطأ في مرماه لباريس سان جيرمان في الدقيقة 17.

وأضاف جونسالو راموس في الدقيقة 19، فيما عادل عمر دياكيتي النتيجة لريمس في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول من المباراة.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده للنقطة 56 في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما يأتي ريمس في المركز الـ 9 برصيد 35 نقطة.