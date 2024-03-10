أليو ديانج يبدأ مرحلة التأهيل في القاهرة

عاد أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى القاهرة مساء أمس السبت، بعد إجراء جراحة ناجحة باستئصال جزء من غضروف الركبة.



ومن جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن «ديانج» بدأ اليوم تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل البدني المحدد له من بعد إجراء الجراحة.



ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل.

في سياق متصل، أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خضع لجراحة ناجحة تحت إشراف النمساوي كريستيان فليك، خلال الساعات الماضية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الطبيب المعالج وجد أن الغضروف على الأطراف وتو٦ما يحتاج إزالة فقط، وتم بنجاح وبالتالي ديانج سوف يغيب 6 أسابيع فقط".