الأحد 10 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أليو ديانج يبدأ مرحلة التأهيل في القاهرة

ديانج
ديانج

عاد أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى القاهرة مساء أمس السبت، بعد إجراء جراحة ناجحة باستئصال جزء من غضروف الركبة. 

txt

صدمة في الأهلي بسبب مدة غياب ديانج

txt

ديانج يُجري جراحة ناجحة في الركبة


ومن جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن «ديانج» بدأ اليوم تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل البدني المحدد له من بعد إجراء الجراحة. 

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل.

في سياق متصل، أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خضع لجراحة ناجحة تحت إشراف النمساوي كريستيان فليك، خلال الساعات الماضية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الطبيب المعالج وجد أن الغضروف على الأطراف وتو٦ما يحتاج إزالة فقط، وتم بنجاح وبالتالي ديانج سوف يغيب 6 أسابيع فقط".

مواد متعلقة

صدمة في الأهلي بسبب مدة غياب ديانج

مدة غياب أليو ديانج عن الأهلي وموعد عودته للقاهرة

ديانج يُجري جراحة ناجحة في الركبة

الأهلي ينهي أزمة سفر ديانج

قلق في الأهلي من جراحة أليو ديانج

تقرير "فينك" يحسم مصير أليو ديانج مع الأهلي

شوبير ينتقد إدارة الأهلي بسبب ديانج ويكشف أخر تطورات المصابين
الجريدة الورقية