الأحد 10 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بدء المؤتمر الصحفي للأمين العام للجامعة العربية والأطراف الليبية

جانب من المؤتمر بالجامعة
جانب من المؤتمر بالجامعة العربية

بدأ منذ قليل اليوم الأحد مؤتمر صحفي بين الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.

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‎أبو الغيط: ايقاف الحرب والحفاظ على وحدة أراضي الدولة السودانية أولويات للجامعة العربية

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استشعاراً لمسئوليات الجامعة العربية .. بدء الجلسة الحوارية بين الأطراف الليبية برعاية أبو الغيط

 

و بدأت اليوم  بمقر جامعة الدول العربية، جلسة حوارية بين الأطراف الليبية دعا إليها الأمين العام أحمد أبو الغيط، بهدف تيسير الحوار الليبي - الليبي، وتأتي هذه الجلسة - التي تعقد برعاية أحمد أبوالغيط  في إطار جهود جامعة الدول العربية المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.

 

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