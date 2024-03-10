بدء المؤتمر الصحفي للأمين العام للجامعة العربية والأطراف الليبية

بدأ منذ قليل اليوم الأحد مؤتمر صحفي بين الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.

و بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية، جلسة حوارية بين الأطراف الليبية دعا إليها الأمين العام أحمد أبو الغيط، بهدف تيسير الحوار الليبي - الليبي، وتأتي هذه الجلسة - التي تعقد برعاية أحمد أبوالغيط في إطار جهود جامعة الدول العربية المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.