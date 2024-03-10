استشعاراً لمسئوليات الجامعة العربية .. بدء الجلسة الحوارية بين الأطراف الليبية برعاية أبو الغيط

بدأت اليوم الأحد بمقر جامعة الدول العربية، جلسة حوارية بين الأطراف الليبية دعا إليها الأمين العام أحمد أبو الغيط، وتضم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة؛ بهدف تيسير الحوار الليبي الليبي.



وتأتي هذه الجلسة - التي تعقد برعاية أحمد أبوالغيط - في إطار جهود جامعة الدول العربية المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، بأن هذه الدعوة تأتي استشعاراً لمسئوليات الجامعة العربية الأصيلة تجاه هذا البلد العربي المهم، وفي هذا التوقيت الدقيق وكمسعى لإخراج ليبيا من أزمتها التي طال أمدها، وتزايدت أعباؤها وتبعاتها على المواطن الليبي، الذي يتطلع اليوم إلى ساسته للخروج من هذا الوضع الخانق، عبر تحييد المصالح الضيقة، ووضع المصلحة العليا للبلاد فوق أية اعتبارات.