موعد عرض فيلم بيت في القدس

انطلق الفيلم الفلسطيني بيت في القدس للأخوين مؤيد ورامي عليان تجاريًا في دور العرض الإماراتية خلال الخميس الماضي.



أماكن عرض فيلم بيت المقدس



سينما فوكس: مول الإمارات - جزيرة المارية

سيني رويال سينما: الخالدية مول - ديرفيلدز مول - دلما مول

سينما سيتي: القناة - أرابيان سنتر دبي - أيماكس 06 مول - فاونتن فيو - مول الرحمانية

سينما نوفو: منار مول - ميجابلكس

العرض الأول للفيلم

وقد شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان روتردام السينمائي الدولي، وأشادت به وسائل الإعلام الدولية حيث كتب نيل يونج في سكرين دايلي أنه "فيلم ممتع ومؤثر" كما وصفه دافيد اباتيسياني في موقع سينيوروبا بأنه "واحد من كنوز مهرجان روتردام السينمائي المخبأة."

تدور أحداث الفيلم حول ريبيكا التي تنتقل من لندن لتعيش مع والدها في القدس، على أمل أن تساعدها البداية الجديدة على التعافي من صدمة وفاة والدتها. تنطلق ريبيكا في رحلة غامضة لاستكشاف خبايا منزل جدها، وتغوص في أعماق أسراره والجانب السحري من مدينة القدس.

بيت في القدس من إخراج مؤيد عليان وبطولة جوني هاريس، مكرم خوري، سعاد فارس، مايلي لوك، وشهرزاد مخول فارل.



خلال مراحل إعداد الفيلم، نال منحة برنامج السينما لعام 2019 من آفاق (الصندوق العربي للثقافة والفنون)، كما نال منحة للتطوير في 2016 من مؤسسة الدوحة للأفلام، وصندوق هولندا لتمويل الأفلام، وصندوق موين هامبورغ شليسفيغ هولشتاين، ومعهد الفيلم البريطاني، والقنصلية العامة لفرنسا في القدس، وحصل على جائزة فيلمور لمرحلة ما بعد الإنتاج.