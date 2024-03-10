البورصة تربح 74 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعًا بنهاية جلسة تعاملات اليوم الأحد مستهل معاملات الأسبوع بصورة جماعية مدعومة بمشتريات أجنبية وعربية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم بقيمة 74 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 2.198.9 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 5.2% ليصل إلى مستوى 32919 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودًا بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 7404 نقاط.

ربح مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30 وإيجي إكس 70 بنسبة 3% ليغلق عند مستوى 10596 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب و العرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 10.3مليار جنيه مقابل عمليات بيعية للمستثمرين المصريين سط تداولات 7.5 مليار جنيه.