الأحد 10 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يفتتح معرض أهلا رمضان

أثناء افتتاح المعرض
أثناء افتتاح المعرض

افتتح الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، والدكتور أسامة التابعى حفيله رئيس مجلس الأمناء، ورئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين، معرض “أهلا رمضان”،  داخل أكبر ساحة عرض بمعرض اندكس بدمياط الجديدة، لخدمة أبناء المدينة والمدن المجاورة، استكمالا للتعاون المثمر والبناء بين جهاز المدينة وجمعية المستثمرين لتوفير كافة أوجه الدعم لسكان المدينة.

وبلغ عدد العارضين داخل المعرض، أكثر من (٨٠) عارض من المصانع المنتجة بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة/ كذلك المنتجات الهندميد للشباب والمقدمة بأسعار مخفضة، لكل ما تحتاجة الأسرة من المنتجات والسلع خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، على أن الهدف من افتتاح تلك المعارض بمدينة دمياط الجديدة لتوفير السلع الغذائية للسكان، ورفع العبء عن كاهل الأسرة بأسعار مخفضة لكافة السلع الاساسية طوال شهر رمضان المبارك، والتى تلقى اقبالا كبير من المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة المصرية.

 

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