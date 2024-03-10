تشكيل توتنهام الرسمي لمواجهة أستون فيلا في الدوري الانلجيزي

اعلن الجاهز الفنى لفريق للفريق الاول لكرة القدم بنادي توتنهام تشكيله الرسمي الذي سيخوض مواجهة أستون فيلا بالدوري الانجليزي بعد قليل.

تشكيل توتنهام الرسمي أمام أستون فيلا في الدوري الانجليزي

في حراسة المرمى: فيكاريو

في خط الدفاع: بيدرو - ميكي- روميرو - اودوجيو

في خط الوسط: سار - بيسوما- ماديسون

في الهجوم: جونسون - سون - كولوسيفسكي

ويحتل أستون فيلا قبل انطلاق الجولة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة جمعها من الفوز في 17 مباراة، فيما يقع نادي توتنهام بالمركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 50 نقطة جمعها من الفوز في 15 مباراة.