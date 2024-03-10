الطب البيطرى بالقاهرة: إلغاء اجازات الأطباء والعاملين بالمجازر خلال شهر رمضان

أشار الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري، إلي أن المديرية رفعت درجة الاستعداد بكافة إدارات الأحياء والإدارة العامة للصحة العامة والمجازر ، كما تم إعداد غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لتلقي الشكاوى والبلاغات علي الأرقام (27426993 ـ 27427053) وفاكس 27427057 ، وتم إلغاء اجازات الأطباء العاملين بالمجازر خلال شهر رمضان وعمل ورديتين للكشف على اللحوم التى يتزايد عليها الطلب خلال الشهر الكريم.

كثيف حملات المرور علي المنشأت التي تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري انه سيتم تكثيف حملات المرور علي المنشأت التي تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة كمحلات الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن والأسماك ومصانع إنتاج المصنعات المختلفة بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين وشرطة المسطحات ومفتشي الأغذية بمديريات الصحة حيث تم البدء الفعلي في تنفيذ هذه الخطة اعتبارًا من ٢٠ فبراير ٢٠٢٤ ومستمرة حتى نهاية الأعياد وشم النسيم بالتنسيق مع الجهات الرقابية ، وتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم الثابتة والمتحركة والتأكد من صلاحية المعروض.

كما شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة بتكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات خاصة حول المساجد التي ستقام بها صلاة التراويح والطرق المؤدية إليها ، وتكثيف عمال النظافة خلال اليوم حول الأسواق ومنافذ البيع لرفع المخلفات اولا بأول ، بالإضافة إلى مراجعة أعمال الإنارة بجميع المحاور والشوارع الرئيسية المؤدية للمساجد .

وأشار اللواء إيهاب الشرشابى رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة إلى أن غرفة عمليات الهيئة تقوم بالعمل بكامل طاقتها لتلقي أى شكاوي علي مدار اليوم الكامل والتواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وكذلك غرف العمليات الاخري الخاصة بالمرافق العامة والاحياء والاسعاف والمطافى وغيرها وارقام الاتصال وخصصت الهيئة أرقام ١٥٢٦٤ ، ٢٩٢٢٣٤١٠، ٢٦٨٤٣٧٥٩ لتلقى شكاوى المواطنين .

يذكر أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قرر مد مواعيد العمل بنفقى الأزهر خلال شهر رمضان على أن تكون حركة سير السيارات داخل النفقين يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية بعد منتصف الليل ويتم غلق النفقين اعتبارًا من الساعة الثانية صباحًا حتى السادسة صباحًا لأجراء أعمال الصيانة والنظافة عدا يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع حيث سيستمر العمل بالنفقين فيهما دون توقف على مدار ٢٤ ساعة طوال شهر رمضان حتى يمكن استيعاب وتصريف الكثافات المرورية المحتملة خلال أيام الأجازات الأسبوعية