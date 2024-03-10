محافظ أسيوط: إزالة 30 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

ضمن المرحلة الثانية من الموجة 22..

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 22؛ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع جهات الولاية مشيرًا إلى تنفيذ 30 حالة إزالة بمراكز صدفا والفتح ومنفلوط، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين طبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية نفذت حملات مكبرة تمكنت خلالها من تنفيذ إزالة لعدد 30 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بمراكز صدفا والفتح ومنفلوط منهم 8 حالات تعدي بالمباني على أملاك دولة تابعة للري بإجمالي 160 متر مربع و5 حالات تعدي على خط التنظيم بإجمالي 300 متر مربع بمركز صدفا فضلا عن إزالة حالتين تعدي بالمباني على أملاك دولة بمساحة 700 متر مربع و4 حالات تعدي بالمباني على الزراعة بمساحة 595 متر مربع بمركز الفتح بالإضافة إلى إزالة 11 حالة تعدي بالمباني على الزراعة بمساحة 1610 متر مربع بمركز منفلوط مشيرًا إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ونوابهم وممثلي جهات الولاية والقوات القائمة على تأمين الازالات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.

وشدد اللواء عصام سعد، على عدم التهاون في إزالة التعديات على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب، لافتًا إلى أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية من خلال غرفة الأزمات المركزية ومركز السيطرة التابعة للشبكة الوطنية للطوارئ بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي وفقاً للجدول الزمني الموضوع للموجة الـ 22 والتي بدأت المرحلة الأولى منها 27 يناير وانتهت في 16 فبراير والمرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس الجاري على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن استقبال جميع بلاغات وشكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.