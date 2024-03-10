رئيس جامعة قناة السويس يستقبل المستشار العسكري لمحافظة الإسماعيلية

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس- اليوم الأحد الموافق 10 مارس، العميد أ.ح محمد فرج المستشار العسكري لمحافظة الإسماعيلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والعقيد فادي نبيل مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة القناة السويس، والمقدم محمد كريم مساعد المستشار العسكري.

هذا ورحب الدكتور ناصر مندور، بالمستشار العسكري الجديد مُقدماً التهنئة على ثقة قيادات قوات الدفاع الشعبي، متمنياً له التوفيق والنجاح في المهمة الموكلة إليه، مشيراً إلي التعاون المثمر بين الجامعة ومؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية، مشيداً بالدور المتميز الذي تقوم به إدارة التربية العسكرية داخل الجامعة، من دورات وأنشطة تساهم في نشر ثقافة الانتماء والولاء والوعي الوطني بين الطلاب، لافتاً إلى أهمية التعاون والتنسيق مع الجامعة ووزارة الدفاع، بهدف نشر ثقافة الانتماء والولاء للوطن بين الطلاب.

من جانبه أكد المستشار العسكري، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بدور الجامعات، من أجل تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن .

وطالب العقيد فادي نبيل من المستشار العسكري، بتنظيم زيارات طلابية إلى الوحدات العسكرية والمشاريع القومية، وذلك في إطار الزيارات الميدانية التي تنظمها قوات الدفاع الشعبي مُمثلة في إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

ومن جانبه رحب العميد محمد فرج بالفكرة، مشيراً إلى أن الزيارات الميدانية للطلاب تساهم في تعريف الطلاب بالقوات المسلحة وتوضح دورها.