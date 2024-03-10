«الرقابة المالية» تصدر معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية لتفعيل السوق

5 محطات رئيسية

علمت «الوفد» أن الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد انتهت من وضع الضوابط اللازمة لمعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية وذلك ضمن سعيها المستمر لتسريع وتيرة تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعى.

تتضمن السجلات المعايير والمنهجيات العالمية المعتمدة فى هذا الشأن، وذلك لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية قبل البدء فى إجراءات التحقق والمصادقة ومن ثم اعتماد منهجيات المشروع يتبعه إصدار الشهادات بموجب الخفض.

انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من الإطار التنظيمى الكامل الخاص بسوق الكربون الطوعى، حيث تم إصدار نحو ٧ قرارات استراتيجية تمثل 5 محطات رئيسية بدايةً من تعديل اللائحة التنفيذية باعتبار شهادة الكربون اداة مالية ثم تشكيل لجنة للإشراف والرقابة على الشهادات وإصدار ضوابط قيد جهات التحقق والمصادقة ثم قيد أول ٣ جهات تحقق ومصادقة ثم إصدار قواعد قيد وشطب الشهادات فى البورصات المصرية والآن نقترب من معايير اعتماد السجلات الطوعية ثم سنشهد قريبا قواعد وأنظمة التداول والتسوية من البورصة المصرية.

يعد سوق الكربون الطوعى مشروعا طموحا تتبناه وتنفذه الرقابة المالية ضمن جهودها لتعزيز تنافسية النظام المالى غير المصرفى بإضافة وتطوير أسواق ومنتجات جديدة توفر حلول تمويلية واستثمارية متنوعة للأفراد والشركات تعزز من الدور الذى يقوم به القطاع المالى غير المصرفى فى الاقتصاد الوطنى بما يمتلكه القطاع من تقنيات تكنولوجية عالية وتشريعات محكمة توفر مناخ جاذب للاستثمار.