أسعار النفط تهبط بأرباح أرامكو لـ 454.76 مليار ريال خلال عام 2023

كشفت النتائج المالية السنوية لـ شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" تراجع صافي أرباحها خلال عام 2023 بنسبة 24.71%؛ نتيجة لتأثير انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المبيعة، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات.

وأوضحت "أرامكو"؛ وفقاً لبيان لها اليوم الأحد على "تداول"، أن صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بلغ نحو 454.76 مليار ريال، مقابل 604.01 مليار ريال في عام 2022.

وقالت "أرامكو" إن هذا الانخفاض يعكس بشكل أساس تأثير انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المبيعة، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، وقد قابل ذلك جزئياً انخفاض الريع على إنتاج النفط الخام، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.

وتراجعت إيرادات أرامكو السنوية بنحو 17.62%؛ لتصل إلى نحو 1.65 تريليون ريال، مقابل 2 تريليون ريال في عام 2022.

وأضافت الشركة أنه نظراً لطبیعة أعمال أرامكو السعودیة في مجال البحث والتنقیب والحفر واستخراج المواد الھیدروكربونیة (التنقیب والإنتاج)، فإن قائمة الدخل الموحدة لأرامكو السعودیة لا تتضمن بند إجمالي الربح.

بلغ الدخل الآخر المتعلق بالمبيعات 203.09 مليار ريال سعودي (2022: 259.42 مليار ريال سعودي) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. ونتيجة لذلك، فإن إجمالي الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات بلغ 1,856.37 مليار ريال سعودي (2022: 2,266.37 مليار ريال سعودي) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وعلى مستوى أرباح "أرامكو" بالربع الأخير من عام 2023، فقد بلغ نحو100.22 مليون ريال، مقابل 115.23 مليون ريال في عام 2022 بنسبة تراجع بلغت 13.02%.

كانت الشركة قد سجلت بالتسعة أشهر الأولى من عام 2023، تراجعاً بصافي الأرباح إلى 354.54 مليار ريال مقارنةً بــ 488.78 مليار ريال، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته 27.46%.