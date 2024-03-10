حسام حسن يستبعد محمد صلاح.. مفاجأت بالجملة في قائمة منتخب مصر

منتخب مصر

استبعد حسام حسن، المدير النفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم، الدولي محمد صلاح من قائمة الفراعنة التى ستخوض معسكر شهر مارس استعدادا لخوض بطولة الامارات الودية.

استبعاد محمد صلاح أبرزهم

وشهدت قائمة منتخب مصر التى تم الاعلان عنها استبعاد كلا من اللاعبين محمد صلاح وأحمد فتوح ومحمود كهربا.

وكانت المفاجأة استبعاد محمد صلاح من قائمة الفراعنة، بعد الاصابة الاخيرة التى تعرض لها رفقة منتخب مصر، بالبطولة الافريقية، التى اقيمت بدولة كوت ديفوار.

علامة استفهام

وهناك علامة استفهام هو ما ستجيب عليه الساعات القادمة، هل اسبتعاد محمد صلاح لاسباب فنية أم هو بمثابة عقاب اتبعه حسام حسن بعد خطاب ليفربول الاخير برفض انضمام محمد صلاح للمنتخب الوطنى بداعي الاصابة رغم مشاركته الاخيرة مع الريدز في لقاء الدوري الاوروبي.

يستعد منتخب مصر الاول لكرة القدم ، في ثوبه الجديد، تحت القيادة الفنية لـ حسام حسن، لخوض بطولة ودية، وذلك بدولة الامارات خلال شهر مارس الجاري.

مفاجآة.. انضمام محمد عواد لقائمة المنتخب المصري استعدادا لبطولة الامارات الودية

محمد عواد

وشهدت اعلان قائمة منتخب مصر، تواجد محمد عواد، حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مفاجآة من العيار الثقيل، بعد استبعاده عن تمثيل الفراعنة خلال الفترة الماضية.

وتعد اصابة محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الاول والنادي الاهلي، فتحت الباب لانضمام محمد عواد لقائمة المنتخب بعد ظهوره بأداء متميز في الفترة الاخيرة مما أدى الى اختياره لمعسر الامارات.

قائمة منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب قائمة الفريق استعداداً لمعسكر شهر مارس الذي ينطلق ١٣ مارس الجاري استعدادا للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا و تونس و نيوزيلندا والمقرر إقامتها في أبو ظبي ، واللاعبون ال ٢٥ هم :

محمد عواد ، محمد أبو جبل، المهدي سليمان، مصطفي شوبير، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، محمود تريزيجيه، مصطفي فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، مصطفي محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، محمد الشامي.